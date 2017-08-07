  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Mersin Limanı'nda 24 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 24 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince Mersin Limanına gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisinde piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan kokain ele geçirildi.

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Mersin Limanında 24 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince Mersin Limanına gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisinde piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan 102 pakette toplam 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından Mersin Limanına gelen gemiden indirilen konteynerlerden Ekvator çıkışlı muz yüklü olduğu belirtilen konteynerde X-Ray taraması yapıldı. Taramada tavan kısmında yoğunluk farkı olduğu tespit edildi. 

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince konteynerde bulunan muz yükü boşaltıldı ve narkotik dedektör köpeği Max konteynerin tavan kısmına odaklandı. 

Konteynerin tavanının açılmasıyla, tavana gizlenmiş vaziyette plastik ambalajlı 102 pakete el konuldu. 

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 

 

Etiketler: mersin limanı, kokain, İstihbarat Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
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