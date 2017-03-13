Merasim Sokak'taki saldırıyla ilgili dava yarın başlıyor

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu 68 kişinin 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00'da başlayacak. Duruşmada ilk olarak, 16 tutuklu sanığın savunmaları alınacak. Yargılamaya, sonraki iki günde de devam edilecek.

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina zarar görmüştü.

Soruşturma sonucunda intihar saldırganının "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklı yayın yapan basın yayın organlarında eylemi TAK adında örgütün üstlendiği haberleri yer alsa da TAK'ın, PKK/KCK tarafından 2004'te kurulan paravan örgütlenme olduğu, terör örgütünün TAK ismini, örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı belirtilerek, TAK tarafından üstlenilen eylemlerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında yer aldığı 68 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

İddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere toplam 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen 34 sanık şunlar:

"Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Güleser Törün, Hülya Eroğlu, Gülüzar Tural, Gülüşan Eksen, Salih Müslim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi Beyazıt, Süleyman Şahin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç ve Murat Üçer."

İddianamede Ekrem Güney, Hejar Çelik, Veli Taşkıran, Birgül Ayaz, Edip Yetüt, Gönül Çelik, Muazzez Vuran, Nuran Er, Osman Gülen, Hamit Aydoğan, Mehmet Doğan, İshak Özçaktu, Serdar Çelik, Hasan Mamak, Şeyhmus Gültekin, Emrah Dayan, Sinem Oğuz, Kutbettin Onur, Metin Onur, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Metin Arslan, Uğur Yüce, Hasan Avsan, İsmail İpar, Metin Cura, Turgut Kahraman, Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Murat Karacan ve Hüseyin Gökduman ise "eyleme iştirak eden" sanıklar olarak yer aldı.

Saldırıyla ilgili PKK/KCK yöneticilerinin de arasında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Davanın dört tutuksuz sanığı bulunuyor. AA