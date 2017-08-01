Memur zammı görüşmelerinin takvimi belli oldu

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşme sürecinin ilk toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. KESK temsilcisi ise toplantıda yer almadı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren görüşmelerin ilk toplantısı, açılış konuşmalarının ardından basına kapatıldı.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşme süreci yarından başlayıp 10 Ağustos'a kadar hizmet kolları komisyonlarının görüşmeleriyle sürecek. İkinci toplantı, 11 Ağustos'ta yapılacak. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta kamu sendikalarına teklifini sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 23 günlük çalışma takviminin belirlendiğini kaydetti.

Sarıeğroğlu, 2-19 Ağustos tarihleri arasında çalışmaların gerçekleştirileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yerel yönetimler hizmetleri, kültür sanat hizmetleri cuma günü, basın yayın iletişim enerji ve sanayi kollarında ise cumartesi günü değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeler doğrultusunda müzakerelerimizi de 10-11 Ağustos tarihleri arasında yapacağız.

Önce alt komisyonlarımızla teklifler değerlendirip, müzakareler yapacaklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Karşılıklı bir süreç yaşayacağız. Güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Görüşlerimizi birbirimize aktaracağız. Konfederasyonlarızla görüşeceğiz, başkanlarımızın tüm görüşlerini aldık, değerlendireceğiz. 21 günlük çalışma programımız var. Son olarak 14 Ağustos'ta da zam teklifimizi sunacağız. " dedi.

Memur-Sen yüzde 10+6 zam istiyor

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KESK'ten "en düşük maaş 3 bin 450 lira olsun" talebi

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8 8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine, en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6 5, bu sene için ise 3 4 zam yapılmıştı.