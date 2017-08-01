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Memur zammı görüşmeleri başladı

Hükümet ile memur sendikaları arasında, maaş zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

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Memur zammı görüşmeleri başladı

Hükümet ile memur sendikaları arasında, maaş zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, görüşmeler sonunda iyi haberler vermeyi umut ettiğini söyledi.

Sarıeroğlu sözlerine şöyle sürdürdü; 

'5 milyonu aşan kamu çalışanımız ve kamu emeklilerimizi doğrudan ilgilendiren görüşmeler sonunda anlaşmaya varmayı müjdeli haberler vermeyi temenni ettiğimi belirtmek isterim. Sendikalarımız geçtiğimiz hafta tekliflerini devlet personel başkanlığımızı ilettiler. Bu talepleri esas alarak,kamu görevlileri sendikaları heyeti başkanımızla birlikte ve heyetimizle birlikte genel ve hizmet koluna ilişkin görüşme gündemini ve görüşme takvimimizi bugün belirleyeceğiz. Her ne kadar bugün karşılıklı heyetler olarak masanın farklı yanlarında otursak da rakip değiliz. Hepimiz aynı gemide büyük bir ailenin mensuplarıyız.'

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl, memur sendikası, zam görüşmeleri
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