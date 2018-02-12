Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat darbesinin sivil ayağı da yargılanmalı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hesabı sorulmamış darbelerin diğer darbeler için bir zemin ve teşvik unsuru olduğu gözden kaçırılmamalıdır." dedi.

Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Yalçın, tarihi bir davanın görüldüğünü ve 28 Şubat davasının darbe düzenine karşı büyük bir imkan olduğunu belirtti.

Bu davanın darbe düzeneğinin tarumar edilmesi ve bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması açısından hayati önem taşıdığını kaydeden Yalçın, Türkiye'de vesayet sistemini ayakta tutan temel unsurun darbe düzeneği olduğunu vurguladı.

Darbecilerin en ağır cezaya çarptırılmalarının bütün milletin beklentisi olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Bu davada milyonlarca insanı mağdur eden, millete ihanet eden, belli odakların hesapları adına bu ülkeyi yağmaya açan 28 Şubat darbecilerinin hakettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları, bütün milletin olduğu gibi bizim de bu davadan beklentimizdir."

"Darbenin sivil ayağını oluşturan bütün kesimler de yargılanmalı"

Dava iddianamesini hazırlayan savcının iddianameyi Batı Çalışma Grubu (BÇG) ve darbenin askeri kanadıyla sınırlı tuttuğunu aktaran Yalçın, "Bilinçli olarak sanık kürsüsünden kaçırılan ve 28 Şubat darbesinin sivil ayağını oluşturan bütün kesimler mutlaka yargılanmalıdır." dedi.

Darbenin sivil ayağını oluşturan yapıların gözden kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, dönemin sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticilerinin yaptıkları açıklamalarla "Darbe için zemin ve toplumsal meşruiyet üretme noktasında misyon" üstlendiğine dikkati çekti.

Darbeci STK liderlerinin kendilerine verilen rol gereği hükümete karşı toplumun rahatsız olduğu algısı oluşturulduğunu söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erol Özkasnak'ın Genelkurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığına gönderdiği yazıda isimleri geçen medya mensuplarıyla, cuntacılardan ödül alan gazetecilerin cuntayla ilişkileri mutlaka araştırılmalı ve dava konusu edilmelidir."

"Pensilvanya açıklamasında 'Sevap kazanıyorlar' demişti"

Yalçın, FETÖ'nün o dönemde darbenin taşlarını dizmeye başladığını, ordunun irtica enstrümanını kullanarak bu süreçte vatansever dindar subayları ordudan attırdığını belirtti.

FETÖ'nün 28 Şubat'tan da yargılanması gerektiğini söyleyen Yalçın, Gülen'in o dönemde cuntacılar için "Sevap kazanıyorlar." dediğini ve darbeye methiyeler dizdiğini hatırlattı. Yalçın "FETÖ de mutlaka 28 Şubat’tan yargılanmalıdır." dedi.

"Faiz baronlarından hesap sorulmalıdır"

28 Şubat döneminde 18 bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini ve borçlarının milletin üzerine yıkıldığını anımsatan Yalçın, "O dönemde enflasyon yüzde 70'leri bulmuştur." dedi.

Ekonomik sistemin 28 Şubat'ta çökertilerek Anadolu sermayesinin yerle bir edildiğini dile getiren Yalçın, darbenin ekonomik ayağına öncülük eden baronlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Yalçın şöyle konuştu:

"Bu sürece öncülük eden, katkı yapan faiz lobisinden nemalanan baronlardan mutlaka hesap sorulmalıdır. Aldıkları haksız kazançlar, edindikleri haksız mallar millete iade edilmelidir."

Kaynak: AA