Memur annelere müjde! Yarım gün çalışıp tam maaş alacaklar

Kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konu iki hafta içinde çıkacak yönetmelikle sonuca bağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu müjdeyi verdi.

Sarıeroğlu, "İnşallah bu kamuda yarı zamanlı çalışma ile ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak ve inşallah uygulamaya geçmiş olacak" dedi.

Düzenlemeyle, memur anneler doğum izni bittikten sonra yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

İlk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için de 6 ay yarım gün çalışacak.

Yarı zamanlı çalışma istenirse çocuk ilkokula başlayana kadar devam edecek. Ancak bu süre içinde süt izni verilmeyecek.

Bu hak sadece annelere yönelik değil.

Eşi doğum yapan memur babaları da kapsıyor.

Erkek memurlar babalık izni bittikten sonra yarı zamanlı çalışma için başvurabilecek.

Eşi çalışmayanlar bu haktan yararlanamayacak.

Kamuda çalışan anne ve babalar bu düzenlemenin hayata geçecek olmasını büyük mutlulukla karşılıyorlar.

Kaynak: TRT Haber