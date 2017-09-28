İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketi türlü türlü sıkıntılara sokmaya çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü güçlü bir demokrasi irademiz var Türkiye'de. Bundan vazgeçmiyoruz. Milletin kararına ve iradesine güveniyoruz." dedi.

Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksekova programları kapsamında, Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninin ardından Şehir Stadyumu'na geçti.

Yapılan spor sahalarını ve tesisleri inceleyerek Yüksekova Belediyespor bünyesindeki sporcularla sohbet eden bakanlar, top sektirerek penaltı atışı da yaptı.

Daha sonra 2014'te terör örgütü tarafından yakılan spor salonu alanında incelemelerde bulunarak yeni yapılacak kompleks hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu ve Bak, ardında da AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, bir takım temaslarda bulunmak, Hakkarililerle, Yüksekovalılarla hasbihal etmek için geldiklerini belirterek, kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve samimiyete teşekkür etti.

Soylu, birbirlerine olan samimiyetlerini, içtenliklerini çok daha iyi noktalara taşımak zorunda olduklarını ifade ederek, teşkilatlar olarak görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

"Milletin kararına ve iradesine güveniyoruz"

Süleyman Soylu, 2019'a, çok önemli bir hedefe doğru ilerlediklerini ve bu sürece hazır olmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siyasetiyle, ticaretiyle, eğitimiyle, teşkilatlarıyla, belediyeleriyle, 2019'a öyle bir koşuya başlamalıyız ki bütün dünya peşimizden koşsa bize yetişememesi gerekir. Bunu da sivil ve siyasal iradenizle sağlamalısınız. Memleketi türlü türlü sıkıntılara sokmaya çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü güçlü bir demokrasi irademiz var Türkiye'de. Bundan vazgeçmiyoruz. Milletin kararına ve iradesine güveniyoruz. Özellikle milletin iradesi tarihinden, değerlerinden, inançlarından, demokrasiden güç alıyor. O nedenle 15 Temmuz'u, 6-7 Ekim'i, 17-25'i, Gezi olaylarını yaptılar ne oldu? Bunların hepsinin neşet ettiği, planlandığı, koordine edildiği, düğmesine basıdığı yer aynıdır. Ayrı bir yer değildir. Bunlar birliğimize, yükselmemize, çocuklarımızın yarına umutla bakabilmesine, akşam evimizde huzurlu oturmamıza karşılar. İstemiyorlar Hakkari'de, Yüksekova'da fabrikalar, fakülteler, yüksekokullar olsun. Sürekli başımızı bir dertle meşgul etmek istiyorlar."

Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlere karşı belirledikleri istikamette yürümeye devam edeceklerini, Türkiye'nin istikametinden ayrılmaması gereken bir zaman dilimi içinde olduklarını söyleyen Soylu, 15 yıldır Türkiye'yi idare ettiklerini ve oy oranlarının yüzde 50 olduğuna dikkati çekti.

"Yeni bir sözleşmenin altına imza atmalıyız"

Yakılan spor salonunu ve bunun yanında yaptıkları kültür merkezini, evleri, sıcak asfaltları, okulları herkesin gördüğünü kaydeden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki herkesin ehil olduğu işler var. Birilerinin ehil olduğu iş inşa etmektir, millete hizmet etmek, gönül yapmaktır, birilerinin ehil olduğu iş de inşa edileni tarumar etmek, yakıp yıkmak, gönül yıkmaktır. Allah bizi gönül kırgınlığı oluşturmaktan uzak eylesin. Yükekovalılardan, parti teşkilatlarımızdan isteğimiz şudur; 15 yıldır sürdürdüğümüz süreçle ilişkili olarak yeni bir sözleşmenin altına imza atmalıyız. Millet bizden bunu bekliyor. Şimdi yapmamız gereken her şeyi bir kenara bırakarak, 2019'a kadar çok çalışmaktır. Yüksekova'ya, Hakkari'ye, Türkiye'ye yapmamız gereken çok şey var. Birbirimizle istişare ederek, omuz omuza vererek, kol kola olarak Yüksekova'da hakikaten demokrasinin ve milli iradenin gereğini yerine getirme konusundaki hedefimize ulaşalım. Cesaretinizi biliyorum. Bu konuda bugüne kadar geri adım atmayan halinizi biliyorum. Huzurun, sükunun çok iyi olduğu durumdayız. Karşımızda terör örgütünün milleti bastırarak bizden uzaklaştıracağı bir süreç söz konusu değil. Biz millete gitmeliyiz. 'Çocuklarımızın geleceğine ait hepimiz aydınlık yarınlar oluşturabiliriz' demeliyiz. 'Birbirimizle birlik içinde olmalıyız' demeliyiz."

Görevlendirme yapılan belediye hizmetleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, kaynaklarla sıcak asfaltların yapılabildiğini, kanalizasyon sistemlerinin tamamlanabildiğini, su konusunda çok iyi adımların atılabildiğini herkesin gördüğünü aktardı.

Süleyman Soylu, bundan sonra üst yapıya geçtiklerinde çocuk parklarıyla ilgili çok önemli gelişmelerin olacağını, çocukların cıvıl cıvıl parklarda oyunlar oynacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunların (eski belediyeden terör örgütüne para aktarılması) hepsi koropsiyondur, yolsuzluktur, vatandaşın parası vatandaşa hizmete gitmelidir, yeganesi budur. Bu yolsuzluğa burada son verdik. Şimdi yepyeni süreç olacak, hizmet. Milletin emrinde olmak bizim en önemli şiarımızdır. Bu konuda özellikle teşkilatımıza çok görev düşüyor. İyi niyetimizle, samimiyetimizle Cenabı Allah'a teslimiz. Bu memleketin üzerine oynanan oyunları bertaraf etmek, yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her kurduğumuz evin yıkılmasını, kurduğumuz sevginin dağıtılmasını istemiyoruz. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Referandumda iyi bir netice aldınız. Daha iyi yere geleceğiz. Bugün biz koltuklardayız, yarın başka bir arkadaşımız gelecek. Ama ayrıldığımız zaman Allah'a döneceğim ve diyeceğim ki 'Biz sana yöneldik ve doğru işler yapmaya çalıştık'. Bu kadar net. Burada ortaya koyacağımız süreci birlikte götüreceğiz. İyi noktadayız, daha iyi noktaya geleceğiz."

"AK Parti ülkeye hizmet ederek bugünlere geldi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise teşkilatların "birlik, kardeşlik, birlikte dava için hedefe yürümek" demek olduğunu, bu amaçla ilçe teşkilatıyla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Kurucu liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile ülkenin sorunlarını çözerek bu günlere geldiklerini vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"15 yıldır AK Parti ülkeye hizmet ederek bugünlere geldi. Gittiğimiz her yerde teşkilatlarımızı ziyaret ediyor, teşkilatlarımızla dertleşiyor, sorunlarını dinliyoruz. 2014'te yakılan yıkılan spor salonunu gördük. Onu yeniden Yüksekova'nın güzel insanlarına daha büyük kompleks olarak kazandıracağız. Orasını daha mükemmel yapacağız. Yüksekova'nın insanları daha büyük hizmetlere layık. Spor ortak bir dil. Biz sporun bu ülkenin gençleri için ortak bir dil olmasını ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil edecek gençlerin buralarda yetişmesini arzu ediyoruz. Çok yakında tekrar Hakkari'deki spor kompleksimizin açılışını yapacağız. Teşkilatımızla birlikte yürümekten, onlarla hedefe koşmaktan gurur duyuyoruz. Teşkilatımızdaki herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Bakanımız Süleyman Soylu ile keyifli bir gün geçirdik gençlerimizle birlikte."

Soylu ve Bak, daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içtikten sonra kentten ayrıldı.