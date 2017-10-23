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Buradasınız : » » Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden cumartesi ayrılacağını duyurdu.

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Melih Gökçekten istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden cumartesi ayrılacağını duyurdu.

Gökçek de akşam saatlerinde sosyal medya hesabından istifa açıklamasını yaptı.

Melih Gökçek twitter hesabından yaptığı duyuruda istifasını Cumartesi günü vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Gökçek, bu gelişmenin ardından Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin olağanüstü toplanacağını belirtti.

Melih Gökçek, bu toplantıda meclis üyelerine veda ederek istifasını sunacağını kaydetti. 

Etiketler: melih gökçek, istifa
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