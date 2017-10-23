Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden cumartesi ayrılacağını duyurdu.
Gökçek de akşam saatlerinde sosyal medya hesabından istifa açıklamasını yaptı.
Melih Gökçek twitter hesabından yaptığı duyuruda istifasını Cumartesi günü vereceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Gökçek, bu gelişmenin ardından Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin olağanüstü toplanacağını belirtti.
Melih Gökçek, bu toplantıda meclis üyelerine veda ederek istifasını sunacağını kaydetti.
1️⃣BUGÜN— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017
SN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞME YAPTIK...
2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017