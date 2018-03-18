Mehmetçik'ten korkan teröristler silahlarını alıp Afrin'den kaçtı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı direnemeyeceğini anlayınca birkaç gün önce silahlarını araçlara yükleyerek kaçtığı, sivillerin anlatımıyla ortaya çıktı.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bu sabah teröristlerden arındırılan Afrin ilçe merkezinde sivillerin terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini sevince bıraktı.

Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, yer yer kutlamaların yapıldığı ilçede terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İlçelerinin özgürleştirilmesini sağlayan Mehmetçik ve ÖSO birliklerine minnettarlıklarını ifade eden vatandaşlar, Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzurun kendi topraklarında da bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyor.

Bu arada ilçe merkezinde konuşlandırılan bazı tankların namlularına Türk bayrağı ve zeytin dalları yerleştirildi.

"Türk askerinin gelmesi için dua ettik"

Afrinli 44 yaşındaki esnaf Zeynel Abidin Kazan yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını ifade ederek, günlerdir Türk askerinin gelmesi için dua ettiklerini, kabul olduğu için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

İlçenin terör örgütlerinin işgalindeyken halkın büyük sıkıntılar yaşadığını ve baskılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayan Kazan, "3-4 gün önce teröristlerin bazı silahları araçlara yüklediğini gördük, üzerlerini kapattılar. Münbiç tarafına ya da Cezire'ye gittiklerini düşünüyoruz. Son günlerde zaten sayıları azalmıştı. Türkiye'ye çok şey borçluyuz, teşekkürler." şeklinde konuştu.

İlçede fırın işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Ali İmceddemi ise terör örgütü YPG/PKK'nın günlerdir sivillerin ilçe dışına çıkışına müsaade etmediğine dikkati çekti.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen bugün yeniden özgürlüklerine kavuştukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran İmceddemi, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak, buna inanıyoruz. Teröristlerin 4 gün önce kenti terk ettiklerini gördük, Münbiç'e gittiklerini düşünüyoruz. Açıkçası nereye gittiklerinin önemi yok, önemli olan özgürlüğe kavuşmamız. Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, başka bölgelerde olan komşularımız da bir an önce geri gelmeli."

Kaynak: AA