  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mehmetçik'ten Afrin'de gece devriyesi

Mehmetçik'ten Afrin'de gece devriyesi

Mehmetçik, Afrin şehir merkezinde halkın can ve mal güvenliğini korunmak için gece devriyesine başladı. Afrinliler, devriye görevindeki askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.

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Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, şehir merkezinde gece devriye görevine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Mehmetçik, Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri de artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, şehir merkezinde gece devriye görevine başladı.

Devriye görevi öncesi komandolara hitap eden birliğin komutanı, "Arkadaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin halkının canları, malları, namusu bize emanettir. Bizler buraya onları korumak için geldik. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Devriye görevindeki Mehmetçik’e halk, evlerinin balkonlarından sevgi gösterilerinde bulundu.

Zırhlı araçlarla ve yaya yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu’na bağlı kuvvetler de şehir merkezinin çeşitli noktalarında kurdukları kontrol noktaları ile asayişi sağlıyor.

Şehir girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise Afrin halkı dışındakilerin merkeze girmelerine izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, mehmetçik, gece devriyesi, afrin
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