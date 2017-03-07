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Buradasınız : » » Mehmetçik'ten 3 bin metre rakımda PKK'ya dev operasyon

Mehmetçik'ten 3 bin metre rakımda PKK'ya dev operasyon

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak jandarma özel harekat timlerince hava destekli geniş çaplı operasyon yapıldı.

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Mehmetçikten 3 bin metre rakımda PKKya dev operasyon

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Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin metre rakımda düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgütün mağara, sığınak ve barınakları imha edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Munzur-Mercan Dağları Meyvanlı Vadisi bölgesinde, 3 Mart Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kırsal bölgede ve karla kaplı zorlu arazi şartlarında "kobra" helikopterleri desteğinde gerçekleştirilen ve "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" adı verilen operasyon, 3 bin metre rakımda ve sıfırın altında 15 derece soğukta yürütüldü.

Olumsuz hava koşullarına rağmen Mehmetçik tarafından kararlılıkla sürdürülen ve 5 Mart Pazar günü sona eren operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın geçmiş yıllarda kullandığı belirtilen mağara, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Operasyona ilişkin fotoğraflar da basın mensuplarına dağıtıldı.

Etiketler: terör operasyonları, pkk/kck, kobra helikopterleri, erzincan
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