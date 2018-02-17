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Mehmetçik tünellerde terörist avında

Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlerce Burseya Dağı'nda inşa edilen onlarca kilometrelik tünellerde terörist arıyor.

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Mehmetçik tünellerde terörist avında

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.

Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara kadar sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller, teröristlerden tek tek temizleniyor.

Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor. Sadece Burseya Dağı'nın zirvesindeki tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi aştığı tespit edildi.

Tüneller havadan da izleniyor

PYD/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı'nı savunmak için oluşturduğu tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan da içerdeki hareketliliği gözlüyor.

Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50 kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin giriş noktalarının PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu belirtti.

TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip "Serçe" isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor.

Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin'e uzanan alanların tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, tünel, tsk, suriye, burseya, afrin
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