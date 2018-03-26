Mehmetçik terörün yakıp yıktığı Afrin'e kol kanat geriyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de tüm yerleşim yerlerinde kontrol sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrinlilerin güvenliği için 24 saat tanklarla devriye geziyor.
- TSK: Afrin bölgesi tamamen kontrol altına alındı
- Mobil mutfak ve fırınla Afrinlilere sıcak yemek
- Terörden arındırılan bölgelere insani yardım sürüyor
- Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor
- Mehmetçik Afrinlilerle birlikte Cuma namazı kıldı
Bölgede hayat artık normale dönmeye başladı. Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen kentte siviller rahat bir nefes aldı. Tekrar sokaklarda dolaşan sivillerin yüzlerinde korku yerine tebessüm hakim.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı da Afrin ilçe merkezinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor, köy köy yardım götürüyor.
- Türk Kızılayı, Afrin kırsalında yardım dağıttı
- Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
- Afrin'de terör örgütünün yeraltı hastanesi bulundu
- YPG/PKK'lı teröristler onlarca sivilin olduğu sığınağı vurdu
- Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı
Mehmetçik bugün de Türk Kızılayı'nın yardımlarını terör mağdurlarına dağıtmaya devam ediyor.
TSK yeni görüntüyü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Her zaman yanınızdayız. Afrin/Heltangarbi Köyü'nde de sivil halka insani yardım malzemeleri dağıtıldı" notuyla paylaştı.
Her zaman yanınızdayız.— TSK (@TSKGnkur) 26 Mart 2018
Afrin/Heltangarbi köyünde de sivil halka insani yardım malzemeleri dağıtıldı. pic.twitter.com/ZOwUkaO5NI
Kaynak: TRT Haber