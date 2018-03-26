Mehmetçik terörün yakıp yıktığı Afrin'e kol kanat geriyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de tüm yerleşim yerlerinde kontrol sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrinlilerin güvenliği için 24 saat tanklarla devriye geziyor.

Bölgede hayat artık normale dönmeye başladı. Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen kentte siviller rahat bir nefes aldı. Tekrar sokaklarda dolaşan sivillerin yüzlerinde korku yerine tebessüm hakim.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı da Afrin ilçe merkezinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor, köy köy yardım götürüyor.

Mehmetçik bugün de Türk Kızılayı'nın yardımlarını terör mağdurlarına dağıtmaya devam ediyor.

TSK yeni görüntüyü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Her zaman yanınızdayız. Afrin/Heltangarbi Köyü'nde de sivil halka insani yardım malzemeleri dağıtıldı" notuyla paylaştı.

Her zaman yanınızdayız.

Afrin/Heltangarbi köyünde de sivil halka insani yardım malzemeleri dağıtıldı. pic.twitter.com/ZOwUkaO5NI — TSK (@TSKGnkur) 26 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber