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Buradasınız : » » Mehmetçik teröristlerin Burseya'daki hazırlığını başlarına yıktı

Mehmetçik teröristlerin Burseya'daki hazırlığını başlarına yıktı

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce YPG/PKK'lı teröristler bölgede ciddi bir hazırlık yapmış.

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Mehmetçik teröristlerin Burseyadaki hazırlığını başlarına yıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin’deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 72 savaş uçağıyla düzenlediği hava bombardımanı ile Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Harekat kapsamında Kilis ve Hatay’ın ilçelerini tehdit eden roket ve havan saldırılarının yapıldığı noktalara öncelik vererek Afrin kırsalında operasyonlar düzenledi. 

Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi. 

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, stratejik öneme sahip Burseya Dağı da teröristlerden arındırıldı.

Mehmetçik Burseya Dağı'nda destan yazdı

ÖSO güçleri tarafından YPG/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. 

Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı.  

Harekat kapsamında savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedefleri vurulmaya devam ederken TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin kırsalındaki terör unsurlarının bulunduğu bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, ypg, tsk, teröristler, PYD, afrin
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