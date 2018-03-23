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Buradasınız : » » Mehmetçik, teröristlerden arındırılan köylere yardım elini uzatıyor

Mehmetçik, teröristlerden arındırılan köylere yardım elini uzatıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Hasırki köyünde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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Mehmetçik, teröristlerden arındırılan köylere yardım elini uzatıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Mehmetçik, Afrin'de teröristlerden arındırılan köylerde halka yardım elini uzatıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin halkının huzur ve sağlığı için yardımlara devam edildiği belirtilerek Hasırki köyünde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldığı ve askeri doktorlar tarafından sağlık kontrolleri yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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