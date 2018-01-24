Mehmetçik PYD/YPG'nin tünellerini ele geçirildi

Afrin'e doğru ilerleyen Mehmetçik, PYD/YPG'nin açtığı beton tünelleri ele geçirdi. O anların görüntüleri yayınlandı.
Kilis'e iki roket mermisi atıldı
ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle mücadele ediyoruz
Başbakan Yıldırım'dan Afrin açıklaması: 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir
Washington'daki panelde PYD/YPG eleştirisi
Zeytin Dalı Harekatı'nın "gözü" kapılarını açtı
ABD, Rusya'yı hedef aldı: İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
Milli helikopter ATAK teröristlerin korkulu rüyası oldu