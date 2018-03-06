Mehmetçik önce köyleri kurtardı, şimdi de köyleri dolaşıp ihtiyaçları belirliyor

Türk askeri Afrin'deki köyleri önce terör örgütlerinden temizledi, ardından o köyleri karış karış gezip köy sakinlerinin sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını belirledi.

Köylerde halkın derdini dinleyen Mehmetçik, çocukları ise bağrına bastı.

Türk askerinin Suriye halkı ile kucaklaştığı anlara TRT Haber ekibi tanıklık etti.

Mustafa Berber'in özel haberini Kameraman Oğuz Karatoprak görüntüledi.

İşte TSK'nın sivil hassasiyeti

Terörden temizlenen köylere Mehmetçik, AFAD ile birlikte geldi. Burada hem ihtiyaçlar belirlenecek hem de gıda dağıtımı yapılacak.

Türk askeri ve AFAD ekipleri çocuklarla da yakından ilgilendi, onları kucaklayıp sevdi.

Çocuklara hem yemek hem çikolata dağıtıldı.

İşte bu görüntüler Türk askerinin merhametini ve Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere karşı gösterilen hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: TRT Haber