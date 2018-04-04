  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor

Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor

Hakkari'de güvenlik güçleri karla kaplı dağlarda gece gündüz operasyonlarını sürdürerek, bölgeyi PKK'lı teröristlere dar ediyor.

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Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash ile Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Altın ve Şen Tepe ile Şemdinli ilçesi Balkaya Dağları'nda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında da operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda karlı dağlar kapsamlı şekilde arandı.

Yüksek rakımlı dağlarda zaman zaman karda yatan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

Operasyonda araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcı imha edildi, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bölgede sürdürülen operasyona katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: mehmetçik, Hakkari
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