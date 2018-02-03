  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mehmetçik girilmez denilen Bülbül'de

Mehmetçik girilmez denilen Bülbül'de

Teröristlerden temizlenen Bülbül'de bir okulun duvarlarında yer alan teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Mehmetçik, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 15. gününde de başarıyla sürüyor.

897 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi. Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi.

Bütün terör örgütü görselleri temizlendi

Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. ÖSO mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. 

Terörist başı posterini SİHA'lar işaretleri F-16'lar imha etti

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütlerinden ele geçirilen Darmık Dağı havadan ve karadan yoğun bombardıman altına alınmıştı. PYD/PKK'lı teröristlerin işlediği terörist başının posteri vurularak imha edilmişti.

Kaynak: İHA/TRT Haber 

Etiketler: zeytin dalı, PYD, PKK, OSÖ, bülbül karakolu, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER