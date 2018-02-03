Mehmetçik girilmez denilen Bülbül'de

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 15. gününde de başarıyla sürüyor.

897 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi. Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi.

Bütün terör örgütü görselleri temizlendi

Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. ÖSO mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi.

Terörist başı posterini SİHA'lar işaretleri F-16'lar imha etti

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütlerinden ele geçirilen Darmık Dağı havadan ve karadan yoğun bombardıman altına alınmıştı. PYD/PKK'lı teröristlerin işlediği terörist başının posteri vurularak imha edilmişti.

Kaynak: İHA/TRT Haber