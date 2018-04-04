Mehmetçik ekmeğini Afrinlilerle paylaşıyor

Harekatın ardından Afrin Meclis Binası önünde kurulan günlük 4 bin kapasiteli mobil fırında Mehmetçik tarafından üretilen ekmekler, bölgede görev yapan askerin gözetiminde halka ikram ediliyor.

Dağıtım saatini beklerken uzun kuyruklar oluşturan Afrinliler, aldıkları sıcak ekmeği evlerine götürmenin sevincini yaşıyor.

Suriyeli Fatma Naif, Türk askerinin Afrin'e gelirken beraberinde barış ve huzuru da getirdiğini söyledi.

"Teröristler neyim varsa gasp etti"

Durumlarının eskiye oranla her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Naif, "Türk askeri gelmeden önce teröristler, 200 dolar paramı, telefonumu hatta parmağımdaki yüzüğüme kadar neyim varsa gasp etti. Allah'a şükür, Türk askeri geldi ekmeğini bile bizimle paylaşıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Türk askeri hep burada bizimle kalsın"

Fatma Ali de, Türk askerinin bölgeye gelmesinden duyduğu sevinci dile getirerek, "Çok mutluyuz insanlara yardımlar veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. İstiyoruz ki Türk askeri hep burada bizimle kalsın" diye konuştu.

Mahmud Kurdo ise, Mehmetçik tarafından yapılan faaliyetin önemine işaret ederek, fırın sayesinde bölge insanlarının ihtiyacı kadar ekmeği alıp evine götürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA