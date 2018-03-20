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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrinlilerle yakından ilgileniyor

Mehmetçik Afrinlilerle yakından ilgileniyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama yaptıkları bölgelerde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından da hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor. 

50’ye yakın EYP, 10’dan fazla antitank mühimmatı imha edildi

Pazar sabahı Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından, bölgede arama taramam faaliyletlerine geçildi. 50'ye yakın el yapımı patlayıcı, 10'dan fazla mayınlı antitank mühimmatı imha edildi.
 

Bölge halkı askerleri sevgi gösterileriyle karşıladı

Afrin merkezi ve çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kafer Çil Mahallesi ve çevresinde de arama yaptı. Bölge halkı askerleri sevgi gösterileriyle karşıladı. Askerler kendi kumanyalarının tamamını bölge halkına verirken, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, afrin
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