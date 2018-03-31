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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrin'i YPG/PKK'nın tuzaklarından temizliyor

Mehmetçik Afrin'i YPG/PKK'nın tuzaklarından temizliyor

Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatın başından bu yana 647 el yapımı patlayıcı ve 86 mayını etkisiz hale getirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, arama-tarama çalışmalarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcıları imha ediyor, açılan çukurları kapatıyor.

86 mayın etkisiz hale getirildi

Terör örgütü üyelerinin tuzakladığı patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) ile SAS timleri görev yapıyor. Patlayıcı aramalarında mayın ve bomba köpekleri de görev alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başından bu yana yaklaşık 647 el yapımı patlayıcı ve 86 mayın etkisiz hale getirildi.

Arama-tarama çalışmaları sırasında Afrin’in güneydoğusunda teröristlerce döşendiği belirlenen bir el yapımı patlayıcı, METİ timi tarafından imha edildi.

Halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam eden TSK askerleri, ilçedeki mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, PKK, mehmetçik, afrin
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