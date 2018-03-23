Mehmetçik Afrin'de teröristlerin ana karargah binasını buldu

TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 58. günde zaferle sonuçlandı.

Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

İlkokul öğrencilerine terör propangandası

TSK, teröristlerin kullandığı ana karargah binalarından birini ortaya çıkardı.

Binada yer alan toplantı odalarının yanı sıra duvarlardaki terör örgütü elebaşı ve etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları dikkati çekti.

Teröristler tarafından kaçarken bazı bölümlerine patlayıcı da tuzaklanan karargahı terör örgütünün Afrin'deki sözde üst düzey yöneticilerinin de kullandığı belirtilirken binanın alt katında ise matbaa yer aldı.

Terör örgütü lehine yayınların bulunduğu matbaada, ilkokul öğrencileri için basılan kitaplarda ise terörist fotoğraflarıyla terör örgütü yanlısı yazılar bulundu.

Kıyafetlerini bırakıp kaçmışlar

Güvenlik güçleri, binada tuzaklanma ihtimaline karşı patlayıcı araması da yaptı.

Komando tugaylarına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) tarafından yapılan aramalarda binada bir kasa ele geçerildi.

Söz konusu ekiplerce patlayıcıyla açılan kasada terör örgütünün kıyafetleri bulundu. Böylelikle teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Afrin'e girmeden önce kıyafetlerini saklayarak ilçeden kaçtıkları bir kez daha teyit edildi.

Kaynak: AA