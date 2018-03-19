Mehmetçik Afrin'de patlayıcı ve mayın araması yapıyor

Zeytin Dalı Harekatında kontrol altına alınan Afrin'de temizlik operasyonu başlatıldı. Mehmetçik ve ÖSO, cadde ve sokakları tarıyor, binaları, evleri tek tek kontrol ediyor.

Patlayıcıları temizleme çalışmalarına zırhlı iş makineleri de katılıyor. Bulunan patlayıcılar kontrollü şekilde imha ediliyor.

Teröristlerin sözde gümrük binası

YPG/PKK terör örgütünün şehirde kurduğu sözde gümrük binası da TRT tarafından görüntülendi.

İlçenin birçok noktasında olduğu gibi sözde gümrük binasında da el yapımı patlayıcı tespit edildi.

TSK'nın vurduğu sözde karargah

Afrin'de vurulan teröristlerin sözde eğitim kampındaki karargahı da görüntülendi.

Savaş uçakları teröristlerin kullandığı ilçe merkezindeki karargahı vurdu ve bu noktada teröristleri etkisiz hale getirdi.

İş makinelerini engellemek için hendek

İlçede teröristlerin kazdığı pek çok hendek var. Sözde karargahın yanına da iş makinelerini engellemek için hendek kazılmış durumda.

Teröristlerin diğer yerlerde açtığı tünellere Afrin'de de rastlandı. Tünelin içinde iş makinesi de bulundu.

İş makinesi içeride çalışmış, dağın altına teröristler tünel açmış.

Kaynak: TRT Haber