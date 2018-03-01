Mehmetçik Afrin'de milli silahlarla destan yazıyor

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden sürüyor.

Yerli ve milli silahlarla terör hedefleri yerle bir

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekatta teröristler ve teröristlere ait barınak, sığınak, silah mevzisi, silah, araç ve gereçler gerek havadan, gerekse karadan vurularak imha ediliyor.

Kararlılıkla sürdürülen harekatta kullanılan silah, mühimmat ile araçların büyük çoğunluğunun yerli üretim olması da dikkat çekiyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Milli ve yerli silahlarını üreten Türkiye, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük oranda kendi silahlarıyla mücadele ediyor...https://t.co/p4RYYBMbzf pic.twitter.com/DKztitKQQd — TRT HABER (@trthaber) 23 Ocak 2018

İHA'lar teröristlere Afrin'i dar etti

Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla silahlı ve silahsız İHA'lar, 2015'ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor.

Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA'lar, yüzde 96 yerlilik oranıyla üretiliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

İHA'lar, Afrin'in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor.

Güvenlik güçlerince ayrıca gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

ATAK'lar teröristlere göz açtırmıyor

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli silahlarından birini oluşturuyor.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor.

Dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi Cirit

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor.

Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerinde de kullanılıyor.

Roketsan tarafından üretilen füze, dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor.

Milli ATAK helikopterinin resmi füze sistemi olarak tanımlanan Cirit sistemi İHA, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçağı ve deniz platformlarına da entegre edilebilme özelliği taşıyor.

Sınırın "Fırtına" bekçileri

Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

40 kilometre menzil

Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına obüsü, 40 kilometre menziliyle dikkat çekiyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği, yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bu toplar, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip bulunuyor.

3 obüsün atış gücüne sahip

Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı 3 atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor.

Bu özellik Fırtına obüsüne 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Engel tanımıyor

Saatte 65 kilometre hıza sahip obüs, yüzde 60 meyile tırmanabiliyor, 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor, 1,5 metre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor.

Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor.

Fırtına obüsünün namlusu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), atış kontrol sistemleri ASELSAN, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yerli sanayiden tedarik ediliyor. Obüs, Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda üretiliyor.

YPG/PKK'nın korkulu rüyası ÇNRA

Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan çok namlulu roketatar silah sistemi T-122 ÇNRA, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor.

En modern sisteme sahip olan milli silah T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor.

Jetler milli "kit"le hedefe tam kilitleniyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan yerli donanımlar yardımıyla hedefi tam isabetle vuruyor.

Nokta vuruşuyla yüzde 100 başarı

Yerli üretim Lazer Güdüm Kiti (LGK), kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştürerek atışlarda yüzde 100 başarı sağlıyor.

Yerli üretim kit, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtarması bakımından önem taşıyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76

Muharebe ortamında, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet eden Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor.

Milli imkanlarla üretilen ve farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76'da seri üretim başladı.

Bu kapsamda 5 bine yakın tüfek teslim edildi. 2026 yılına kadar toplam 250 bin MPT-76'nın alımı planlanıyor.

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 ise her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla tasarlandı.

Keskin nişancılara milli silah

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor.

Harekata katılan keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar arasında Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 de yer alıyor. Keskin nişancılar, Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor.

Menzili 800 metre

Milli keskin nişancı tüfeği, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 7.62 milimetre kalibreli tüfeğin etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

Kullanılan yerli zırhlı araçlar

Güvenlik güçleri, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcıları da harekatta kullanıyor.

Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı "Kirpi", Afrin'de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor.

Ejder Yalçın devrede

Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli imkanlarla üretilen 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın da yer alıyor.

Özgün tasarım Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.

Kullanım amacına bağlı olarak 11 kişiye kadar personel taşıyabilen araç, 14 ton muharebe ağırlığına sahip bulunuyor. Araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük taşıyabilen Ejder Yalçın, 120 kilometreye ulaşabiliyor.

Afrin'e özel "TOSUN"

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başladı. Güvenlik güçleri, yerli üretim uzaktan kumandalı iş makinesi TOSUN'u etkin olarak kullanıyor.

Sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer alıyor. Araç, yüksek mayın korumasına sahip ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebiliyor.

Silahlı operasyon robotu "PUSAT"

Değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı müdahale için geliştirilen silahlı operasyon robotu PUSAT ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle öncü birliklerin önemli teçhizatı arasında yer alıyor.

Çok dar sokaklarda ve harabe alanlarda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan PUSAT'ın 4 personel taşıma kapasitesi bulunuyor.

Harekata yerli mühimmat damgası

Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefler, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmatla imha ediliyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), TSK ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK markasıyla halen bini aşkın çeşit savunma sanayisi ürünü üretiliyor.

Yüzde 75'i yerli mühimmat

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Harekatta yüzde 70-75 milli ve yerli mühimmat kullanıldı" sözlerindeki kullanım oranının büyük bir kısmını MKEK üretimi mühimmatlar oluşturuyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan "nüfuz edici bomba" terörle mücadelede önemli rol oynuyor.

F-4 ve F-16 savaş uçakları için sertifikasyonu tamamlanan bombanın, düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinliği, programlanabilir ateşleme zamanları, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme gibi önemli özellikleri bulunuyor.

Kaynak: AA