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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrin’de günlük 15 bin ekmek dağıtıyor

Mehmetçik Afrin’de günlük 15 bin ekmek dağıtıyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bir yandan da sivil halkın ihtiyaçlarını karşılıyor.

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TSK’nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden tamamen temizlenen Afrin’de halk, huzur ve güven ortamında rahatça dolaşabiliyor. Mehmetçik, sivil halkı terör örgütlerinin zulmünden kurtardıktan sonra da bölgede sivil hassasiyetini sürdürüyor.

Afrin’i daha güvenli hale getirmek için temizleme çalışmaları sürdüren Mehmetçik, bir yandan da sivil halkın ihtiyaçlarını karşılıyor. Mehmetçik tarafından bölgede işletilen seyyar fırınlar hizmete devam ediyor. Fırınlarda yapılan 15 bin kadar ekmek her gün vatandaşlara dağıtılıyor.

Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşturan Afrinliler, aldıkları sıcak ekmeği evlerine götürmenin sevincini yaşıyor.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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