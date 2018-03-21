  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrin'de EYP ve mayınları temizliyor

Mehmetçik Afrin'de EYP ve mayınları temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin şehir merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 46 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Mehmetçik Afrinde EYP ve mayınları temizliyor

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini büyük kararlılıkla sürdürüyor.

Teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde olası tuzakları temizlemek için büyük gayret sarf eden Mehmetçik, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

"Afrin destanı"nın kahramanı Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda, sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteriyor.

Tek gayeleri tüm bölgeyi teröristlerden temizlemek olan Türk askeri, terörden kurtarılan köylerine dönen Suriyeli ailelere de yardımcı oluyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana 3698 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: patlayıcı, mehmetçik, imha, afrin
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