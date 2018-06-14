Mehmetçik Afrin’de arama tarama çalışmalarına devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı’yla 18 Mart’ta Afrin il ve ilçe merkezini terör örgütü YPG/PKK’dan temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölgeyi teröristlerden temizledikten sonra da ilçedeki güvenlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bölgede sivillerin güvenliğine azami derecede önem veren TSK ve ÖSO birlikleri, Ramazan Bayramı öncesinde halkın güvenliğini tehdit eden patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla ilçenin her karışını titizlikle inceliyor. Mehmetçik ve ÖSO, bölge sakinlerinin bayramı huzur ve barış içerisinde geçirmesini amaçlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve tüneller tespit edildikten sonra didik didik aranıyor.

Bu kapsamda, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesinde, TSK ve ÖSO'ya bağlı mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha ekipleri çalışmalarda bulundu.

Havadan görüntülenen arama tarama faaliyetinde TSK ve ÖSO birlikleri, Racu beldesinden Türkiye sınırına uzanan tren hattı bölgesinde tespit edilen bir tünel ve hat güzergahında inceleme yaptı.

Dağlık arazide kilometrelerce yürüyen ekipler, dedektörler ve eğitimli köpeklerin de yardımıyla bölgeyi güvenli hale getirdi.

ÖSO kaynaklarından edinen bilgiye göre, Afrin'de arama tarama çalışmaları yapan ekiplere ambulans ve insansız hava araçları da eşlik ediyor.

20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda daha önce teröristlere ait çok sayıda tünel ve barınak ele geçirilmişti.

TSK ve ÖSO birlikleri, 3 Mart'ta ilçenin Racu belde merkezini YPG/PKK'dan temizlemişti.

Kaynak: AA