Mehmetçiğin gözü kulağı yerli İHA Afrin semalarında

Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor.

Operasyonlar sürerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı da gün be gün artıyor. Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla yerle bir ediliyor.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatında yerli ve milli silahları kullanıyor. Fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, İHA gibi yerli yapım araçlar, silahlar ve mühimmat devrede. Milli helikopter ATAK'ın da kullanıldığı harekatta, yine yerli yapım radar karıştırıcı KORAL da görev alıyor.

Terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte görüntülendi.

Kaynak: TRT Haber/AA