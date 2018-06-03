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Mehmetçiğin fırınından Afrinlilere Ramazan pidesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter'dan, “Afrin’de huzur ve mutluluk paylaştıkça büyüyor” başlığıyla, Afrinliller için Ramazan pidesi yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.

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Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bir yandan gece gündüz demeden arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla Afrin halkına Ramazan pidesi dağıtıyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan “Afrin’de huzur ve mutluluk paylaştıkça büyüyor” başlığıyla bir video paylaştı.

Görüntülerde, iki askerin terörden kurtarılan Afrin’deki siviller için Ramazan pidesi hazırladığı görülüyor.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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