Mehmetçiğin fırınından Afrinlilere Ramazan pidesi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bir yandan gece gündüz demeden arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla Afrin halkına Ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan “Afrin’de huzur ve mutluluk paylaştıkça büyüyor” başlığıyla bir video paylaştı.

Görüntülerde, iki askerin terörden kurtarılan Afrin’deki siviller için Ramazan pidesi hazırladığı görülüyor.

Afrin’de huzur ve mutluluk paylaştıkça büyüyor... pic.twitter.com/fdNwOpCrhZ — TSK (@TSKGnkur) 3 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber