  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Mehmet Şimşek'ten MTV açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, MTV düzenlemesiyle ilgili, yeni oranın kısa sürede açıklanacağını söyledi.

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Mehmet Şimşekten MTV açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi ile ilgili konuştu. "Yeni oran kısa sürede açıklanacak" dedi.

Şimşek, düzenleme ile 2 milyar lira gelir hedeflendiğini söyledi.

Mehmet Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki kısa süre içerisinde nasıl bir düzenleme olacak bu açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Önümüzdeki sene sadece savunma harcamalarımız Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılacak terörle mücadele için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapacak. İki seçeneğimiz var ya daha çok borçlanacağız biz bir tercih yaptık kamu ilave harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle yapalım dedik. MTV'den gelecek gelir 2 milyar civarı. Bize hesap sorulacak ve biz de hesabını vereceğiz. Bizim petrol gelirimiz yok milletten topladığımızı millete hizmet olarak yatırım olarak sunuyoruz. İlave silah sistemleri gündemde."

Taşeron düzenlemesi

Şimşek, taşeron işçilerin durumuyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kamu ile zaten dolaylı bir bağ söz konusu. Bu yöndeki çalışmalar net olarak bu sene tamamlanacak.Bu konu çok net Başbakanımızın talimatı çok net. Detaylarına girmek istemiyorum. Kamuya hizmet veren kardeşlerimiz rahat olsun."

Etiketler: taşeron düzenlemesi, MTV, Mehmet Şimşek
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