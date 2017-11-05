Mega proje daha kapılarını açmadan ödülleri kaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Havalimanında 3 bine yakın ağır iş makinesinin çalıştığına işaret eden Arslan, mega projenin inşaatında yüzde 70'lik gerçekleşmeye ulaştıklarını ve bunun çok önemli bir oran olduğunu bildirdi.

Projenin birçok alanda dünya çapında ödüller aldığına dikkati çeken Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı, daha yapımı devam ederken uluslararası ödüller aldı. Uçuş kontrol kulesiyle ilk uluslararası ödülünü alan projenin terminal binası da tasarımcılarına uluslararası ödül kazandırdı." dedi.

Boğaziçi görünümlü duty-free alanı olacak

Arslan, milli projenin dünyanın her yerinde dikkati çekmesinin ve hak ettiği yeri bulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası en önemli unsurlarından biri. Ana terminal, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası. Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Çatı, özellikle büyük usta Mimar Sinan'dan esinlenilerek yapılıyor. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı olacak. Proje, tasarım olarak hem çok fonksiyonel hem de kültürümüzün motiflerini yansıtıyor, bu açıdan da çok önemli."

"Türkiye'yi havacılık endüstrisinde rekabetçi kılacak"

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'yi havacılık endüstrisinde çok rekabetçi kılacak bir proje olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin son yıllardaki büyük gelişimi, özellikle yolcu sayısındaki artış ve Türk Hava Yollarının (THY) müthiş büyümesinin, böyle bir altyapıya duyulan ihtiyacı daha çok artırdığını belirtti.

"200 milyon yolcuyu uçurabilecek kapasitede olacak"

Bakan Arslan, yılda 200 milyon yolcuyu uçurabilecek kapasitede havalimanı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanının kulesi gerçekten şaheser bir proje. Daha uygulamaya geçmeden ödül aldı ki bu havalimanıyla biz dünya sivil havacılık sektörünün birçok dalında bugüne kadar aldığımız ödüllere yenilerini ekleyeceğiz. İnsanımız da sadece havayolunu kullanmaktan değil, aynı zamanda sivil havacılık sektöründe yakaladığımız başarıdan ve bunun sonuçlarından gurur duyacak. Amacımız, 29 Ekim 2018'de, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde, yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci fazı açmak ve uçuşları artık oradan yapmak. Diğer etaplar da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak."

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın Şubat 2018'de indirileceğini, resmi açılışın ise 29 Ekim 2018'de yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA