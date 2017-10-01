Meclis'te sürpriz zirve

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclisten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Meclisten törenle uğurladı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Kurul konuşmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makam odasında bir araya geldi. Görüşme 25 dakika sürdü.
Görüşmede, bazı bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, kuvvet komutanları da bulundu.