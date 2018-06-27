Meclis'te ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

TBMM'de, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından, seçilerek mazbatalarını alan 27. Dönem milletvekillerinden ilk kaydını yaptıranlar, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu oldu.

Meclis'e aileleriyle birlikte gelen Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu'nu, görevliler çiçeklerle karşıladı.

Akbaşoğlu, parmak izi kaydının alınması sırasında Rabia işareti yaparak, "Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet." ifadesini kullandı.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Akbaşoğlu, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunarak, "Çankırı milletvekilleri olarak dün mazbatamızı aldık. Yüzde 76,5'e varan güzel bir oy oranıyla hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde net bir skor elde ettik." dedi.

Çankırılılara teşekkür eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu, "Milletimiz yüzde 53'e varan bir sonuçla dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanımızı, net bir şekilde tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanı olarak seçti. Bu sonuçlar hem Çankırı'mız hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için hayırlı olsun. İnşallah güzel sonuçlar, beraberinde çok güzel büyük hizmetleri de getirecek. Türkiye üçüncülüğünü yakalamamız da Çankırı olarak hepimizin ortak gururu. Çankırı daha güçlü ve büyük Çankırı olacak, Türkiye daha güçlü ve büyük Türkiye olacak. İnşallah Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli bir küresel bir düzen kurulacak."

Akbaşoğlu, Çankırı milletvekillerinin üç dönemdir kayıtta birinciliği kimseye bırakmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Biz Çankırı'yız, farkımız var." dedi.

Çivitcioğlu ise Meclis'e milletvekili olarak gelmekten dolayı çok büyük şeref, onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Dünya lideri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşı olmak gerçekten büyük bir şeref." diye konuştu.

Hem illerine, hem ülkeye yapabilecekleri hizmetler için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Çivitcioğlu, "Biraz heyecan var mı?" sorusuna ise "Biraz heyecan değil, bayağı heyecan var." yanıtını verdi.

Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu, gazetecilere ve kayıt görevlilerine Eldivan kirazı, Çerkeş kurabiyesi ve Yapraklı'nın yaren helvası ile kaya tuzu ve tuz sabunu hediye etti.

Kaynak: AA