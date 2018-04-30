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Buradasınız : » » Meclis'te bundan böyle 600 milletvekili olacak

Meclis'te bundan böyle 600 milletvekili olacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir döneme adım atılacak. Milletvekili sayısındaki artış nedeniyle oturma planında değişiklik yapılması bekleniyor.

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Mecliste bundan böyle 600 milletvekili olacak

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye için yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Meclis'e de yansımaları olacak.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. 50 vekillik artış, gözleri Genel Kurul'daki oturma düzenine çevirdi. 

Genel Kurul'da şu anda 524 milletvekili koltuğu bulunuyor.  25 koltuk komisyon üyelerine, 25'i de bakanlara ayrılmış durumda. 

4 tane de başkanlık divanı koltuğu var. Yani toplamda 578 koltuk bulunuyor.  Yeni dönemde, artan milletvekili sayısı nedeniyle oturma planında değişiklik yapılması bekleniyor. 

Bakanlara ayrılan koltuklarda da düzenlemeye gidilmesi gündemde. Sistem değiştiğinde bakanların Genel Kurul çalışmalarına katılma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Genel Kurul'da görüşmeleri takip etmek isteyen bakanlar kendilerine ayrılan locadan izleyecek. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu bina da yeni döneme hazır hale getirilecek.

Halkla ilişkiler binasında da bazı düzenlemeler yapılması öngörülüyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yeni sistem, seçim, meclis, cumhurbaşkanlığı sistemi, 24 Haziran
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