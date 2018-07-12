Meclis'in yeni başkanı Binali Yıldırım

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını seçti. Meclis Genel Kurulu, yeni yasama döneminin Meclis başkanını seçmek için toplandı.

Meclis Başkanlığı için Genel Kurulda 5 aday yarıştı. AK Parti'nin adayı, son Başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçildi.

MHP'den tam destek

MHP, AK Parti'nin adayı Yıldırım'ı destekledi. CHP'nin adayı ise, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak'tı.

İyi Parti seçime İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ile, HDP de Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ile girdi. Saadet Partisi'nin adayı da İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam oldu.

Birici tur oylama

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. Buna göre MHP'nin de desteklediği AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oyla ikinci sırada yer aldı.

Binali Yıldırım, görevi Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan devralıyor. https://t.co/sP4GXduSlo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Temmuz 2018

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci tur oylama

İkinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131 oyla ikinci sıradaydı. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Yıldırım ipi göğüsledi

Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 335 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 135 oyla ikinci sırada kaldı. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy alabildi. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaç oy gerekliydi?

Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde ilk turda ve ikinci turda üye tamsayısının üçte ikisi 400 oy, üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu 301 oy arandı.

5 aday yarıştı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı gösterildi.

Kaynak: TRT Haber