  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.64
    EURO 5.399
  • BIST 95282.72
    ALTIN 187.588
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal yönetecek

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal yönetecek

27. Dönem Parlamentosunu Geçici TBMM Başkanı olarak, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 80 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meclisin ilk oturumunu Deniz Baykal yönetecek

Geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süre yurt içi ve yurt dışında tedavi gören Deniz Baykal, yeni dönem parlamentosuna CHP'den Antalya milletvekili olarak en yaşlı üye sıfatıyla girdi.

Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile yakın arkadaşı Atanur Göncü, Meclise gelerek Deniz Baykal'ın Geçici TBMM Başkanlığını üstlenip üstlenemeyeceği ve TBMM Genel Kurulu'nu açıp açamayacağı konusunda Meclis bürokratları ile görüştü ve milletvekillerinin yemin edeceği Genel Kurul Salonu'nda inceleme yaptı.

8 Temmuz'da görevi devalacak

Deniz Baykal, 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreninden önce, aynı gün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak.

Başkanlık mührünü de alacak Baykal daha sonra Geçici TBMM Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek.

Deniz Baykal, Ankara milletvekillerinin yeminine sıra gelince, birleşime ara verecek. Bundan sonra yemin törenine, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla, Geçici TBMM Başkanvekili İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında devam edilecek.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER