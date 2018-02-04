Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası 524'e ulaştı

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 57 milletvekiline ait 114 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri, siyasi parti gruplarına göre şöyle:

CHP Grubu: Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Antalya Milletvekili Devrim Kök, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker.

HDP Grubu: Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Batman Milletvekili Saadet Becerekli, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Adem Geveri, Mardin Milletvekili Ali Atalan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, İstanbul Milletvekili Garo Paylan.

Genel Başkanların 2'şer fezlekesi var

Meclise gelen dokunulmazlık dosyaları arasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın ise 2'şer fezlekesi yer alıyor.

53 HDP milletvekilinden 38'i, yani yüzde 72'si hakkında fezleke Meclise geldi.

Gelen fezlekeler arasında HDP Grubu'ndaki milletvekillerinin çoğunun, birden fazla fezlekesi bulunuyor.

HDP'liler arasında en fazla dokunulmazlık dosyası Baydemir'e ait. Osman Baydemir'in fezleke sayısı 8.

Meclise gönderilen fezlekeler arasında; HDP'li Nadir Yıldırım'ın 6, HDP'li Ahmet Yıldırım, HDP'li Demirel ve HDP'li Önlü'nün 5'er, HDP'li Yiğitalp ve HDP'li Uca'nın 4'er, HDP'li Ertan, HDP'li Beştaş, HDP'li Toğrul ve HDP'li Başaran'ın 3'er, HDP'li Irgat, HDP'li Kürkcü, HDP'li Pir, HDP'li Sancar, HDP'li Taşdemir, HDP'li Geveri, HDP'li Atalan, HDP'li Gülser Yıldırım, HDP'li Kaya, HDP'li İrmez, HDP'li Taşçıer, HDP'li Behçet Yıldırım, HDP'li Öcalan, HDP'li Becerekli, CHP'li Altay, CHP'li Ağbaba ve CHP'li Akaydın'ın ise 2'şer fezlekesi var.

Son gelen 114 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 524 oldu.

Kaynak: AA