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Meclise 3 gün ziyaretçi kabul edilmeyecek

Meclise, bugün, yarın ve 12 Mayıs Cumartesi günü geçici ve daimi giriş kart sahipleri ile ziyaretçi alınmayacak.

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Meclise 3 gün ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM İdare Amirliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruda, Meclisin haftalık çalışma günlerinin dışında 11-12 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'de toplanması ve bu birleşimlerde "tasarı ve teklifler ile komisyonlardan gelen diğer işler" kısmındaki işlerin görüşülmesi kararı alındı.

Milletvekillerinin bugün, yarın ve cumartesi günleri Genel Kurul çalışmalarına daha etkin olarak katılabilmeleri için Meclise bu tarihlerde, görevliler hariç, geçici ve daimi giriş kart sahipleri ile ziyaretçiler alınmayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, ziyaret, kabul
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