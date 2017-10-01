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Meclis yeni yasama yılına başlıyor

TBMM, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açılışı konuşmasını yapacak.

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Meclis yeni yasama yılına başlıyor

TBMM, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açılışı konuşmasını yapacak.

Meclis, yeni yasama yılına bugün başlıyor.

Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren Meclis, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. TBMM, Meclis İçtüzüğü uyarınca saat 14.00'de toplanacak.

Meclis'in 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış programı saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince, Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

Meclis'in yasama yılı açılış programı kapsamında, saat 19.00'da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon gerçekleştirilecek.

Etiketler: tbmm, meclis, yeni yasama yılı, recep tayyip erdoğan
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