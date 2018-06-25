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Meclis yeni milletvekillerini bekliyor

Meclis, seçimlerin ardından mazbatalarını alacak milletvekillerini karşılamaya hazırlanıyor. Milletvekilleri yarından itibaren mazbatasıyla Meclis’e gelerek kaydını yaptırabilecek.

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Meclis yeni milletvekillerini bekliyor

Milletvekilliği Hizmetleri Başkanlığı mazbatalarını alacak 27. Dönem milletvekilleri için çalışmalara başladı. Milletvekillerini karşılamak için karşılama büroları oluşturuldu, Şeref Holü'ne masalar kuruldu, Türk bayrakları ve TBMM flamaları asıldı

Milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Meclis kampüsü içinde de yön tabelalarıyla milletvekillerini kaydın yapılacağı Şeref Holü'ne yönlendirecek. Milletvekilleri mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim edecek ve böylece kaydını yaptıracak. Milletvekilinin evraklarını teslim etmesinin ardından Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi alınacak.

Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.

Kaynak: AA

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