Meclis tatil öncesi "torba teklif" için mesai yapacak

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklif, daha sonraTBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

Teklife göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belirlenen arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz tahsis edilecek. Bu alanlar, belediye tarafından 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunu'na dayanılarak çıkarılan kararla, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Bu kanuna göre, faaliyet izni veya yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli durdurulacak.

Teklifle, tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.

Geçiş ihlallerinde cezalara azalıyor

Karayollarında geçiş ihlaline dair para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki tutarlarda, hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için mükellefe 15 gün süre tanınacak.

Araştırma komisyonu raporları

Meclis tatile girmeden önce; uyuşturucu madde bağımlılığı ve bağımlılığın nedenleri ile alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarına dair kurulan komisyon raporu ile Adana'nın Aladağ İlçesindeki kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporunun da görüşülmesi bekleniyor.

Çölyak hastalığına ilişkin kurulan komisyon raporu ile yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanmasına yönelik komisyon raporu da ele alınması beklenen raporlar arasında.

Meclis'in, söz konusu teklifle bu raporları görüştükten sonra, 24 Haziran 2018 seçimi sonrasında 27. Yasama Dönemi için toplanmak üzere, 17 Mayıs Perşembe günü tatile girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA