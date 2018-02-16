"Meclis Sohbetleri" 21 Şubat'ta başlıyor

TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinden oluşan Kültür Sanat ve Yayın Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen, entelektüel ve tarafsız bir içeriğe sahip olması hedeflenen Meclis Sohbetleri, 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla gerçekleşecek "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi" başlıklı oturumu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yönetecek.

Toplantıda, TBMM Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Gazeteci-Yazar Avni Özgürel, Türkiye'de demokrasinin gelişimini tartışacak.

Toplantıya, eski ve yeni milletvekilleri, bürokratlar, medya temsilcileri de davet edildi.

Kaynak: AA