Meclis personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

Meclis personelinin görevde yükselmesi için yapılacak sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden alınması gereken 70 puan 60'a düşürüldü.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı, TBMM Başkanlık Divanında kabul edildi.

Buna göre, Sınav Kurulu, başkan dahil beş asil ve üç üyeden oluşacak. İnsan Kaynakları Başkanı, Sınav Kurulunun asil üyesi olacak.

Sınav Kurulunun başkanı ve üyeleri, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamayacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle; sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden alınması gereken 70 puan 60'a düşürüldü.

Başarılı sayılan adaylar arasında, başvuruda bulundukları kadro unvanları itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılan sıralamada, duyuruda belirtilen boş kadro sayısının en çok beş katı kadar aday, sözlü sınava veya uygulama sınavına girmeye hak kazanacak. Mevcut düzenlemede boş kadro sayısının en çok dört katı kadar aday, sözlü sınava veya uygulama sınavına girmeye hak kazanıyordu.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas alınacak. Başarı puanı, yazılı, sözlü veya uygulama sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek. Unvanlar itibariyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı listesi oluşturulacak.

Yüzde 20 yerine, asil aday sayısı kadar yedek aday

Sınav Kurulu, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek sayıda asil aday belirleyecek; ayrıca, asil aday sayısını geçmeyecek sayıda yedek aday belirlenebilecek. Mevcut düzenlemede, asil aday sayısının yüzde 20'sini geçmeyecek sayıda yedek aday belirlenebiliyordu.

Yönetmelikle yapılan değişikliğe göre; sınavlarda soruların yüzde 5'inden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınavın iptal edilmesi ve 6 ay içinde yeni sınav yapılması yerine, yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacak.

Hizmet grupları arasında, görevde yükselme mahiyetindeki geçişler sınava tabi olacak.

Personel, bulunduğu hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, unvanının bulunduğu alt hizmet grubu ve altında kalan alt hizmet grubunda yer alan kadrolara, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan isteği halinde atanabilecek. AA