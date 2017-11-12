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Meclis mesaisinde gözler Başkanlık seçiminde

Meclis Başkanlığı için adaylık süreci bugün başladı. MHP'nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan oldu.

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Meclis mesaisinde gözler Başkanlık seçiminde

Meclis Başkanlığı için adaylık süreci bugün başladı. Partilerin adaylarını 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor. 

CHP, partilerinin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in adaylığı için Başkanlık Divanına başvuracakları açıklamıştı.

CHP'den sonra MHP de Meclis Başkanı adayını belirledi. MHP'nin adayı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan oldu. 

AK Parti, Meclis Başkanlığı adaylığı için kimi gösterecek henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Partili grup başkanvekilleriyle görüşmüştü. Başbakan Yıldırım ile yapacağı istişare sonrası isim açıklanacak. 

Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanıyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zekeriya temizel, TBMM BAşkanlığı, son dakika, mhp, Meclis Başkanlığı, CHP, celal adan
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