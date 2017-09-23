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Buradasınız : » » Meclis, Irak ve Suriye tezkeresini görüşüyor (CANLI)

Meclis, Irak ve Suriye tezkeresini görüşüyor (CANLI)

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

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Meclis, Irak ve Suriye tezkeresini görüşüyor (CANLI)

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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Mehmet Muş ile 208 AK Parti milletvekilinin başvurusu üzerine olağanüstü toplandı.

Genel Kurul'da Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.

TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.

Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı.

 
Etiketler: tezkere, tbmm
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