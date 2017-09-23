Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Elitaş, hükümetin, Irak ve Suriye'de oluşan hadiselerle ilgili Anayasanın 92. maddesine göre yurt dışına asker gönderme izni talebiyle ilgili tezkeresinin TBMM Başkanlığına ulaştığını anımsattı. Elitaş, bu çerçevede 213 AK Parti milletvekilinin imzasıyla, uygun görüldüğü takdirde bugün saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet yazısını hazırladıklarını kaydetti ve yazıyı Kahraman'a verdi.

Kahraman da saatin uygun olduğunu belirterek, "Başvuruyu alıyoruz ve inşallah TBMM'de gereken prosedür yerine getirilecektir, tezkere oylanacaktır. Çağrıyı yapıyoruz ve inşallah saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü topluyoruz. Gündemimiz tezkerenin görüşülmesi, oylanması. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kahraman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezkere görüşmelerine katılacak mı?" sorusuna "evet" karşılığını verirken, aynı soruyu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kendi takdirlerinde." diye cevapladı.

Kabulde, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da hazır bulundu.