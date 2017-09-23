  • 23 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Meclisin Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanması için 213 milletvekili imzasını taşıyan başvuruyu TBMM Başkanı'na sundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Elitaş, hükümetin, Irak ve Suriye'de oluşan hadiselerle ilgili Anayasanın 92. maddesine göre yurt dışına asker gönderme izni talebiyle ilgili tezkeresinin TBMM Başkanlığına ulaştığını anımsattı. Elitaş, bu çerçevede 213 AK Parti milletvekilinin imzasıyla, uygun görüldüğü takdirde bugün saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet yazısını hazırladıklarını kaydetti ve yazıyı Kahraman'a verdi.

Kahraman da saatin uygun olduğunu belirterek, "Başvuruyu alıyoruz ve inşallah TBMM'de gereken prosedür yerine getirilecektir, tezkere oylanacaktır. Çağrıyı yapıyoruz ve inşallah saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü topluyoruz. Gündemimiz tezkerenin görüşülmesi, oylanması. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kahraman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezkere görüşmelerine katılacak mı?" sorusuna "evet" karşılığını verirken, aynı soruyu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kendi takdirlerinde." diye cevapladı.

Kabulde, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da hazır bulundu.

Etiketler: tbmm, tezkere, meclis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER