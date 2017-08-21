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Buradasınız : » » Meclis Başkanlığından 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Meclis Başkanlığından 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Meclis Başkanlığı, milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir kararın bulunmadığını bildirdi.

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Meclis Başkanlığından bayram ikramiyesi açıklaması

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin lira verilmesi kararının kabul edildiği" yönünde haber ve paylaşımların yer aldığını anımsatıldı.

Meclisin 1 Ekim 2017'ye kadar tatil kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır. Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır." ifadesine yer verildi.

Bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla Gazi Meclisin ve milletvekillerin saygınlığının ve kamu vicdanının zedelenmeye çalışılmasının basının doğru haber ve etik anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenildi. AA

Etiketler: Meclis Başkanlığı, milletvekillerine ikramiye
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