Meclis Başkanlığı seçiminde süreç yarın başlıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te başlayan görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ermesi dolayısıyla Parlamentoda seçim gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı seçimi için başvurular yarın başlayacak. Adaylık başvuruları 16 Kasım Perşembe gece yarısı sona erecek.

TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.

İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak

İçtüzük gereği adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanlığı seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor.

İkinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak

Buna göre TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak.

Temizel ve Irmak aday

Seçim süreci yaklaşırken, Meclis Başkanlığı için adaylar da gündeme gelmeye başladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un, partilerinin İzmir Milletvekili Zekeriye Temizel'in adaylığı için Başkanlık Divanına başvuracakları açıklandı.

HDP'den yapılan açıklamada da halen cezaevinde bulunan, partilerinin Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın Meclis Başkanlığı için aday gösterileceği duyurulmuştu.

AK Parti ve MHP milletvekilleri arasından Meclis Başkanlığı için henüz adaylığı açıklanan bir isim olmadı.

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.

AA