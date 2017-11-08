Meclis başkanlığı seçim süreci başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimleri yaklaşıyor.

Adaylık başvuruları 12 Kasım'da başlayacak ve 5 gün sürecek.

Seçim de 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

CHP'nin adayı belli oldu

AK Parti'de de İsmail Kahraman'ın göreve devam edip etmeyeceği merak konusu.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı ise İzmir milletvekili Zekeriya Temizel oldu.

MHP de kendi adayını gösterecek.

Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar hep adayımız oldu, yine adayımız olacak" dedi.

Meclis Başkanı'nın seçimi ilk iki turda beklenmiyor

Meclis başkanlığı seçimleri 4 turda yapılıyor.

İlk 2 turda 367 oy aranacak.

Üçüncü tura kalırsa 276 olan salt çoğunluğu bulmak gerekecek.

Üçüncü turdan da sonuç alınmazsa son turda en yüksek oyu alan 2 adaydan biri Meclis Başkanı seçilecek.

Her parti kendi adayını çıkaracağından başkanın ilk iki turda seçilmesi beklenmiyor.

Sonuç üçüncü tura kalabilir.

Edinilen bilgiye göre, seçim turlarının tek gün toplanarak, 20 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber